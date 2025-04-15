Почему в России не умеют снимать качественные боевики

«В России жанр боевика никогда не умели снимать. Этот жанр здесь почему-то считается второсортным. Российские режиссеры пытаются косить под Тарковского, под Звягинцева, под Феллини, а поставить грамотный боевик считают ниже собственного творческого достоинства. Поэтому Роман Курцын абсолютно прав. У нас не хватает актеров, профессионально владеющих навыками восточных единоборств, а самое главное, у нас нет хореографов. У нас нет таких, как Юэнь Ву-Пин, то есть лучших гонконгских мастеров. Потому что актеры, которые снимаются в Голливуде в фильмах про восточные единоборства, зачастую имеют профессиональную подготовку, имеют восточных сенсеев, они стажировались в Шаолине. У них есть культура боевика. Недавно ушел из жизни Ричард Нортон, который привез в Америку Брюса Ли, открыл Чака Норриса. У них поколениями выращиваются подобные актеры. Александр Невский, когда снимал свои первые боевики, приглашал постановщиков из Гонконга, потому что в России таких просто не было», - заявил он.

Ранее режиссер и продюсер Александр Войтинский в беседе с НСН заявил, что в России боевики и экшен-фильмы не очень популярны, так как в культурный код «вшиты» не герои, а Емеля, который лежит на печи.

