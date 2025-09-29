Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Как пишет RT, соответствующий закон о денонсации документа подписал президент РФ Владимир Путин.
Причиной стал выхода из конвенции стал отказ Совета Европы обеспечить представительство Москвы в уставных органах организации. Отмечается, что кроме самого документа, на территории России больше не действуют два протокола к нему.
«Денонсировать Европейскую конвенцию... от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года... подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года», - говорится в подписанном Путиным законе.
Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил «Радиоточке НСН», что денонсация Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток нанесёт стране репутационный удар.
