Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Причиной стал выхода из конвенции стал отказ Совета Европы обеспечить представительство Москвы в уставных органах организации. Отмечается, что кроме самого документа, на территории России больше не действуют два протокола к нему.

«Денонсировать Европейскую конвенцию... от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года... подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года», - говорится в подписанном Путиным законе.

Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил «Радиоточке НСН», что денонсация Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток нанесёт стране репутационный удар.

