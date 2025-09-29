Психолог объяснил, когда «спортивная злость» становится врагом для атлетов
«Спортивная злость» зачастую полезна для спортсменов: агрессия — неотъемлемая часть соревнований, это наиболее мобилизующая эмоция, сказал НСН Вадим Гущин.
Так называемая «спортивная злость» необходима атлетам на соревнованиях, поскольку это наиболее мобилизующая эмоция, однако неконтролируемые срывы, безусловно, вредят спортсменам, научить их контролировать свои эмоции — задача спортивного психолога. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин.
Выступавшую за Нижегородскую область на турнире по настольному теннису в Чебоксарах 15-летнюю спортсменку дисквалифицировали на полгода. Так ее наказали за то, что она бросила ракетку, которая попала в голову 12-летней спортсменке, выступавшей на турнире в своей возрастной категории, и отскочила в голову еще одному человеку. Об этом сообщает ТАСС. По мнению Гущина, подобные проявления спортивной злости приносят не только вред, но и пользу спортсмену.
«О том, насколько это полезно, можно судить по ведущим теннисистам, которые регулярно позволяют себе эти выплески. Более того, у меня есть ощущение, что их используют как оружие, средство самомобилизации. Агрессия, хотим мы этого или нет, — неотъемлемый элемент спортивного соревнования, потому что имеет место конкуренция. Неслучайно существует выражение “спортивная злость”: именно злость — наиболее мобилизующая эмоция. Кроме того, обычному человеку очень трудно понять, насколько глубоко спортсмены чувствуют все неудачи и насколько высок уровень стресса в ключевые моменты соревнования. То, что нам кажется несколько диким или театральным, — это те чувства, которые на самом деле испытывает спортсмен. Его действительно разрывают эмоции, эта воля к победе, которая не реализовалась, и происходит фрустрация. Вместе с тем хорошо, когда это оружие, которое контролируется спортсменом или тренером, но плохо, когда это противоречит правилам, законам. Спортсмен в этом случае не только вполне справедливо дисквалифицируется и штрафуется, но и проигрывает, этот выплеск до дна осушает человека», — сказал Гущин.
Собеседник НСН добавил, что научить спортсмена контролировать свои эмоции — задача спортивного психолога.
«Именно спортивный психолог, а не тренер и не врач, должен учить спортсмена управлять своим состоянием, и это, в том числе, повысит его спортивный результат. Но надо также понимать, что неэмоциональные спортсмены неинтересны публике и не могут мобилизовать свои внутренние резервы. Если речь идет о спорте, а не о физкультуре, то покерфейс — тоже плохо. Проблема сложная, двухсторонняя. У дисквалифицированной девочки все впереди, надо, чтобы с ней персонально работали психологи и психотерапевты», — подчеркнул психолог.
В заключение Гущин объяснил, на ком лежит вина в эмоциональных срывах спортсмена.
«Это не возникает ниоткуда в юном спортсмене, его обычно накачивают — это и родители, которые желают победы своего отпрыска чуть ли не любой ценой, и зрители, которые перекачали человека до такой степени, что он попал в это состояние аффекта, и тренер, который хочет любой ценой победить, якобы мотивируя. Но и тренеров тоже надо учить, чтобы они понимали, где давление поможет, а где помешает», — подытожил он.
Ранее мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Оксана Янковская дала рекомендации по тренировкам в осенне-зимний период, сообщает RT.
