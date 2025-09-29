Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя

Больше всего от алкоголя страдает печень. Об этом NEWS.ru заявил академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия.

Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Он отметил, что печень — это «более даже значимый в жизнедеятельности организма» орган, нежели сердце.

«Ничего хорошего от приёма алкоголя, тем более регулярного, тем более чрезмерного, нет», — заключил врач.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев заявил «Радиоточке НСН», что сбалансированное питание и минимизация алкоголя снижают риски развития рака.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиАлкогольАлкоголизм

Горячие новости

Все новости

партнеры