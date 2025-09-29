Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя
29 сентября 202514:51
Больше всего от алкоголя страдает печень. Об этом NEWS.ru заявил академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия.
Он отметил, что печень — это «более даже значимый в жизнедеятельности организма» орган, нежели сердце.
«Ничего хорошего от приёма алкоголя, тем более регулярного, тем более чрезмерного, нет», — заключил врач.
Ранее врач-онколог Андрей Пылев заявил «Радиоточке НСН», что сбалансированное питание и минимизация алкоголя снижают риски развития рака.
