Худрук МАМТ Титель ждет равноправия театров от ассоциации Гергиева

Ассоциация оперно-балетных театров России, о которой говорил директор Большого театра Валерий Гергиев, должна состоять из равноправных субъектов, заявил худрук оперной труппы и главный режиссер МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель специальному корреспонденту НСН на полях второй Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска».

Валерий Гергиев, возглавляющий сейчас Большой и Мариинский театры, ранее озвучил идею объединения в единую ассоциацию крупнейших театров оперы и балета в 20 городах страны. При этом в качестве примера он привел Дирекцию императорских Театров, которая решала «где и когда танцевать Анне Павловой или петь Шаляпину». Титель считает, что в целом это позитивная идея, но здесь не нужен единый директор.