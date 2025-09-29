Худрук МАМТ Титель ждет равноправия театров от ассоциации Гергиева
В Дирекции императорских театров был директор, однако в новой ассоциации театры должны быть равноправны, сказал в эфире НСН Александр Титель.
Ассоциация оперно-балетных театров России, о которой говорил директор Большого театра Валерий Гергиев, должна состоять из равноправных субъектов, заявил худрук оперной труппы и главный режиссер МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель специальному корреспонденту НСН на полях второй Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска».
Валерий Гергиев, возглавляющий сейчас Большой и Мариинский театры, ранее озвучил идею объединения в единую ассоциацию крупнейших театров оперы и балета в 20 городах страны. При этом в качестве примера он привел Дирекцию императорских Театров, которая решала «где и когда танцевать Анне Павловой или петь Шаляпину». Титель считает, что в целом это позитивная идея, но здесь не нужен единый директор.
«Мне это представляется немножко другим. Дирекция императорских театров предполагала наличие директора императорских театров, и от него это исходило. Мне кажется, что ассоциация должна состоять из равноправных субъектов, которые вместе обсуждают насущные проблемы отрасли, жанров, нашего общего музыкально-театрального дела. Эта идея интересна тем, что может появиться внутренняя координация между многообразием музыкальных и оперных театров, будет уважение взаимных интересов. Это может помочь репертуарному разнообразию и внятному порядку приглашения певцов, поскольку нередко талантливые артисты успевают работать на сценах сразу нескольких театров», - сказал Титель.
При этом он рассказал об ожиданиях от «Золотой Маски», отметив важность выступления ведущих театров страны в регионах.
«Я жду прорывов, поразительных спектаклей, красивого пения, новых имен: певческих, режиссерских, дирижерских. Но самое главное, что эти спектакли должны быть открытием. Всегда невероятно трудно, но и здорово создать в музыкальном театре синтез, который не воюет друг с другом, а рождает некое новое единство, новую органику. Таких художественных прорывов мы все будем с нетерпением и надеждой ждать. Важность премии еще в том, что она связывает все регионы, у нас единая многонациональная театральная семья. Буквально позавчера наш театр показал в Грозном "Евгения Онегина". Там был переполненный зал, 20 минут не отпускали артистов. Пушкин и Чайковский - кто может быть лучшими послами в регионы - от Калининграда до Владивостока?» - заключил собеседник НСН.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «гениальной» инициативу Гергиева об ассоциации оперно-балетных театров.
