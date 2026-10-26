Сбитый летчик? Израильский политолог оценил шансы Нетаньяху сохранить власть
Израильский премьер-министр не захочет терять власть и может устроить провокацию против Тегерана, чтобы отменить выборы, заявил НСН Саймон Ципис.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху может попасть в тюрьму после отставки, поэтому, если он поймет, что не победит на голосовании, использует новую войну, чтобы отложить свое поражение, рассказал НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Генерал-лейтенант армии Израиля Эяль Замир выступил против попытки политического руководства страны отдать приказ о проведении некой военной операции, касающейся Ирана, до предстоящих во вторник выборов в Кнессет. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По его данным, Замир противится выполнению операции и требует от Нетаньяху предоставить письменный документ с юридическим обоснованием этого шага. Ципис объяснил, в чем истинная причина такой спешки.
«Для начала нужно понимать, что Нетаньяху сейчас находится в такой ситуации, когда ему нечего терять. У него уже нет будущего, и это положение опасно для Израиля и всего мира. Политик стал сбитым летчиком — против него заведено несколько уголовных дел, но на фоне его ответственности за массовое убийство 7 октября 2023 года жителей Израиля группировкой “Хамас”, это все меркнет. С каждым днем появляется все больше информации о том, что его ближайшие советники и консультанты по канцелярии были агентами влияния Катара — главного финансиста “Хамаса”. Есть данные и о том, что Саудовская Аравия перечисляла Нетаньяху деньги через третьи окольные пути. Его отстранят от власти через выборы, а это равносильно потере свободы. Поэтому он пойдет на такой шаг, если почувствует, что нет ни шанса победить. Он отдаст приказ нанести удар по Ирану, а голосование будет сорвано и будет введено чрезвычайное положение. В таком случае выборы можно отложить даже на год», — подчеркнул он.
Политолог также назвал главного конкурента Нетаньяху.
«Шансы на победу у Нетаньяху 50 на 50. У него очень мощная оппозиция. Чуть больше половины общества хотят его отставки. Они уже понимают, что за 20 лет у власти ничего нового политик предложить не может. Каждый раз, пока он остается у руля, происходят войны, теракты, трагедии, убийства и так далее. Если Нетаньяху победит, то снова будут военные операции, потери с обеих сторон и гибель — на ближайшие четыре года ситуация не изменится. Поэтому израильтяне либо голосуют против него, не важно даже за кого, либо собирают чемоданы и уезжают. Сейчас довольно высокие шансы победить у Габи Айзенкота. Он уроженец Марокко, и считается у нас восточным евреем, и за ним идет весь этот блок. Это многолетняя “традиционная” борьба между европейскими евреями, ашкеназами и евреями Ближнего Востока, сефардами и восточными. Айзенкот представляет собой не просто партию, а еще и этнический блок. Я думаю, что у него шансы наиболее высокие победить Нетаньяху, поскольку за него будут голосовать по политическим, по дипломатическим и по этническо-религиозным мотивам», — указал он.
Ранее Ципис объяснил НСН, при каких условиях Нетаньяху может эмигрировать в США.
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