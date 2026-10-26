Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху может попасть в тюрьму после отставки, поэтому, если он поймет, что не победит на голосовании, использует новую войну, чтобы отложить свое поражение, рассказал НСН израильский политолог Саймон Ципис.

Генерал-лейтенант армии Израиля Эяль Замир выступил против попытки политического руководства страны отдать приказ о проведении некой военной операции, касающейся Ирана, до предстоящих во вторник выборов в Кнессет. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По его данным, Замир противится выполнению операции и требует от Нетаньяху предоставить письменный документ с юридическим обоснованием этого шага. Ципис объяснил, в чем истинная причина такой спешки.