Под Воронежем при атаке БПЛА пострадали пять пассажиров поезда Анапа – Москва
Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Анапы в Москву, получил повреждения после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении РЖД.
Ранее глава области Александр Гусев заявил о падении обломков БПЛА на поезд, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, пишет RT.
«На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров», - отметили в РЖД.
На фоне инцидента временно приостанавливалось движение на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. По данным РЖД, задерживаются 18 пассажирских поездов.
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