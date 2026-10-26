В Австрии пригрозили заблокировать бюджет ЕС на 2028-2034 годы

Австрия может заблокировать бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, если его объем не сократят. Об этом заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер в интервью Welt.

По словам политика, Вену не устраивает финансовый план ЕС, предусматривающий расходы почти в 2 трлн евро.

«У Австрии есть свои границы допустимого, и если они будут нарушены, я не поддержу этот вариант», — указал Штокер.

Как отметил канцлер, Австрии приходится принимать меры по сокращению бюджетного дефицита и стабилизации финансов, и невозможно «распределять то, чего у нас нет», пишет RT. Политик призвал ЕС к более экономному подходу к расходованию денег и повышению эффективности использования бюджета сообщества.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большой нагрузкой на бюджеты Европы является помощь Украине.

