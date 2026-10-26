На Сахалине школу проверят после выявления туберкулеза у ученика

«В школе №31... в соответствии с установленными регламентами организовано обследование учащихся и сотрудников, определенных как контактные лица в связи с выявленным случаем туберкулеза», - говорится в сообщении.

По данным властей, заболевший не посещает школу с 21 сентября, 22 сентября его госпитализировали.

Отмечается, что в школе провели дезинфекцию.

Ранее в Дальнегорске Приморского края в двух школах зафиксировали случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Как отметил директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН, отдельные случаи заражения детей не приведут к негативным последствиям.