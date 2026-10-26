На Сахалине школу проверят после выявления туберкулеза у ученика
Школу в Южно-Сахалинске проверят после выявления туберкулеза у одного из учащихся. Об этом заявили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.
«В школе №31... в соответствии с установленными регламентами организовано обследование учащихся и сотрудников, определенных как контактные лица в связи с выявленным случаем туберкулеза», - говорится в сообщении.
По данным властей, заболевший не посещает школу с 21 сентября, 22 сентября его госпитализировали.
Отмечается, что в школе провели дезинфекцию.
Ранее в Дальнегорске Приморского края в двух школах зафиксировали случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Как отметил директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН, отдельные случаи заражения детей не приведут к негативным последствиям.
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