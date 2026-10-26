На Сахалине школу проверят после выявления туберкулеза у ученика

Школу в Южно-Сахалинске проверят после выявления туберкулеза у одного из учащихся. Об этом заявили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

В России число больных туберкулезом снизилось почти на 12%

«В школе №31... в соответствии с установленными регламентами организовано обследование учащихся и сотрудников, определенных как контактные лица в связи с выявленным случаем туберкулеза», - говорится в сообщении.

По данным властей, заболевший не посещает школу с 21 сентября, 22 сентября его госпитализировали.

Отмечается, что в школе провели дезинфекцию.

Ранее в Дальнегорске Приморского края в двух школах зафиксировали случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Как отметил директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН, отдельные случаи заражения детей не приведут к негативным последствиям.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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