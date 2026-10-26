«Санкций не будет!»: Победителей выборов в Сербии назвали еще более пророссийскими
«Студенческий список» в своей программе называл Россию дружественным стратегическим партнером и обещал не вводить санкции, сказала в эфире НСН Полина Соколова.
Победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» не будет вводить антироссийские санкции, заявила в интервью НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова.
25 октября в Сербии прошли досрочные парламентские выборы. Коалиция экс-президента этой страны Александра Вучича «Объединенная Сербия» проиграла «Студенческому списку». Вучич признал поражение и заявил, что теперь его оппоненты введут антироссийские санкции. Однако Соколова уверена, что этого не будет.
«Внешняя политика "Студенческого списка" была раскрыта не до конца, но то, что касается санкций против России, у них в программе записано ясно: вводить санкции они не собираются. Это то, на чем они пришли к власти. Россия упоминается в их программе, как один из традиционных, дружественных и важных стратегических партнеров Сербии. В "Студенческом списке" существуют даже более пророссийски настроенные кандидаты, чем в бывшей правящей коалиции Вучича. В ближайшее время прежде всего будут решаться вопросы внутриполитические. При этом, наверное, отношения с Россией будут трансформироваться, поскольку к власти придут люди, незнакомые ни российскому руководству, ни нашей экономической элите. От того, насколько будут налажены отношения с новой сербской властью, будут зависеть и отношения двух государств. Вполне возможно, отношения с Россией будут укрепляться», - отметила эксперт.
По ее словам, по вопросу о вступлении Сербии в ЕС у «студентов» есть разногласия.
«Европейскую интеграцию многие члены "Студенческого списка" видят по-разному. Некоторые его участники считают, что нужно проводить референдум о членстве в Евросоюзе уже в ближайшее время после установления власти. Другие же считают, что национальный референдум нужно проводить после закрытия всех переговорных глав, то есть после гармонизации законодательства Сербии с общеевропейским. Насколько будут выработаны общие решения, сказать пока сложно», - заключила собеседница НСН.
Александр Вучич, занимавший пост президента Сербии с 2017 по 2026 гг, заявил, что в его поражении на выборах виноваты европейские силы и «глубинное государство» в США, выступающее против главы Белого дома Дональда Трампа, напомниает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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