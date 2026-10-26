Победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» не будет вводить антироссийские санкции, заявила в интервью НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова.

25 октября в Сербии прошли досрочные парламентские выборы. Коалиция экс-президента этой страны Александра Вучича «Объединенная Сербия» проиграла «Студенческому списку». Вучич признал поражение и заявил, что теперь его оппоненты введут антироссийские санкции. Однако Соколова уверена, что этого не будет.