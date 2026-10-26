Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии

Специалисты обработали 98,99% протоколов. По итогам подсчетов Йотова и кандидат в вице-президенты Кирил Вылчев получили 34,699% голосов. За ними следуют Андрей Гюров и Георгий Кандев с 31,984%.

Илияна Йотова заняла должность президента Болгарии в январе после отставки экс-главы республики Румена Радева. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту, напоминает Ura.ru.

