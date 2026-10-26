Умер бывший премьер Японии Ясуо Фукуда

Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда умер на 91-м году жизни. Об этом пишет газета Nikkei.

Умер бывший глава Карачаево-Черкесии и экс-член ЦИК Борис Эбзеев

Причиной смерти политика стала сердечная недостаточность.

Фукуда возглавлял правительство Японии в 2007-2008 годах. Экс-премьер начал политическую карьеру в 1970-е, став секретарем своего отца Такэо Фукуды, который так же занимал пост премьер-министра. Позднее Ясуо Фукуда работал генеральным секретарем кабмина при премьерах Есиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми.

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ФОТО: AP / ТАСС
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