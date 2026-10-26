ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку атак на объекты в России

По его данным, к подготовке теракта причастны агенты Службы безопасности Украины 1991 г. р. и 1998 г. р. Подозреваемые должны были настроить полученные из тайников ударные беспилотники, доставить их в Московскую область для запуска и включить. Дальнейшее управление БПЛА планировали вести дистанционно с территории Украины.

«На этапе приготовления к совершению террористического акта на объекте электроэнергетики, а также на одном из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы фигуранты задержаны», - указали в ФСБ.

Уточняется, что один из задержанных был завербован работником СБУ, по его заданию прибыл в Россию для подготовки преступления и привлек к подготовке своего близкого знакомого.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе, пишет RT. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала жительницу Крыма за передачу Украине сведений о российских объектах ПВО в республике.

