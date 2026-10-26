Над Россией сбили 290 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России почти 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны сбили прошедшей ночью, с 20.00 мск 25 октября до 09.00 26 октября. Всего было ликвидировано 290 БПЛА, пишет RT.
По данным Минобороны, беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской областях. Кроме того, дроны сбили над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе обнаружили и уничтожили 113 БПЛА. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения.
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