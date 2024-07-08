«Гадкий я 4» возглавил кинопрокат в СНГ
Четвертая часть мультфильма «Гадкий я» возглавила кинопрокат в странах СНГ без России и Белоруссии, сообщает ресурс портал kinobusiness.com.
Он заработал за прошедшие выходные 83,7 миллиона рублей. На втором месте — мультфильм «Головоломка 2», собравший 31,7 миллиона рублей.
Замыкает тройку (с учетом РФ и Белоруссии) специальный выпуск мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига» (29,4 миллиона рублей).
Ранее стало известно, что общие сборы российского фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко составили более 1,5 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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