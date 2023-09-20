Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске
Блогер-тиктокер Даня Милохин, который недавно улетел из России в Дубай, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировал на новость о том, что его объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.
«Теперь страшно», — написал Милохин.
Ранее, 8 сентября, стало известно, что Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявку в Минобороны и призвала ведомство обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию.
Уже 12 сентября сообщалось, что Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из аэропорта Внуково. Позднее представитель блогера Елизавета заявила, что тиктокер не получал повестку о призыве на срочную службу в армию, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru