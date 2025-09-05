Еврокомиссия оштрафовала Google почти на три млрд евро

Отмечается, что технологический гигант нарушил правила о конкуренции, отдав предпочтение собственным сервисам онлайн-рекламы.

По итогам разбирательства на Google был наложен штраф в размере 2,95 млрд евро. Также компании предоставили 60 дней, чтобы сообщить Комиссии о своих намерениях.

«Комиссия наложила необоснованный штраф и требует изменений, которые навредят тысячам европейских компаний», — прокомментировала решение ЕК вице-президент Google и руководитель отдела глобального регулирования Ли-Энн Малхолланд.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщает RT.

