Еврокомиссия оштрафовала Google почти на три млрд евро
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google за злоупотребления на рынке рекламы в Евросоюзе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕК.
Отмечается, что технологический гигант нарушил правила о конкуренции, отдав предпочтение собственным сервисам онлайн-рекламы.
По итогам разбирательства на Google был наложен штраф в размере 2,95 млрд евро. Также компании предоставили 60 дней, чтобы сообщить Комиссии о своих намерениях.
«Комиссия наложила необоснованный штраф и требует изменений, которые навредят тысячам европейских компаний», — прокомментировала решение ЕК вице-президент Google и руководитель отдела глобального регулирования Ли-Энн Малхолланд.
Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщает RT.
