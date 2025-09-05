По его словам, на роль главного героя игры подошел бы Юра Борисов.



«Что до актёров — для глобального успеха нужен международный каст. Но если выбирать российское лицо, то на роль Нечаева, думаю, подходит Юрий Борисов: он уже известен за рубежом, работал с Найшуллером и умеет играть сложных, харизматичных персонажей. Atomic Heart — сейчас самый готовый кинематографический проект в российском геймдеве, еще можно рассмотреть Escape from Tarkov, но эта адаптация потребует сильного сценария, чтобы превратить атмосферу проекта в полноценную историю», — отметил Аржаков.

Известный киберспортсмен и стример Григорий Королёв, в свою очередь, заявил, что Нечаева лучше всех бы сыграл звезда дилогии «Брат» Сергей Бодров.

«Я считаю, что в таком ярком фильме должны играть не менее яркие кинозвезды, такие как Иван Охлобыстин и Антон Шагин. Также хотел бы отметить актеров сериала «Ополченский романс», например, Алексея Верткова, Никиту Шалюкова и Рината Есеналиева. Поскольку мой любимый фильм — это «Брат» Алексея Балабанова, то я бы предложил на роль протагониста Сергея Нечаева актера Сергея Бодрова. Это, конечно, каст мечты», — заключил собеседник НСН.

Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры, события которого разворачиваются в альтернативном Советском Союзе 1950-х, напоминает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

