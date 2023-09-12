Менеджер Милохина назвала данные о его призыве в армию ложными

«Информация о призыве ложная, повесток мы не получали», - сказала менеджер в беседе с изданием «Газета.Ru».

Накануне СМИ сообщили, что вернувшийся в Россию 21-летний Милохин подлежит призыву на срочную службу в армию осенью текущего года. Отмечалось, что блогер стоит на воинском учете в Краснодарском крае.

В своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ с просьбой призвать тиктокера в ряды Вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».

