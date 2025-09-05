Группа «Несчастный случай» выпустила первую песню за пять лет

Лидер группы Алексей Кортнев в эфире «НАШЕго Радио» рассказал, что композиция была создана при участии театра «Квартет И» для постановки «Пассажиры отложенных рейсов».

По словам музыканта, «Замело» - это «компиляция из звуков и текстов» русского рока нулевых, но с собственным почерком «Несчастного случая».

«Когда песня была готова, мы поняли, что она получилась слишком живой и настоящей, чтобы оставаться только в рамках спектакля», - заключил Кортнев.

Ранее стало известно, что летом 2025 года самым популярным исполнителем на российских радиостанциях стал Дима Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

