Группа «Несчастный случай» выпустила первую песню за пять лет
Группа «Несчастный случай» представила новый сингл под названием «Замело». Это первая новая песня коллектива за последние пять лет, которая уже доступна на всех музыкальных площадках.
Лидер группы Алексей Кортнев в эфире «НАШЕго Радио» рассказал, что композиция была создана при участии театра «Квартет И» для постановки «Пассажиры отложенных рейсов».
По словам музыканта, «Замело» - это «компиляция из звуков и текстов» русского рока нулевых, но с собственным почерком «Несчастного случая».
«Когда песня была готова, мы поняли, что она получилась слишком живой и настоящей, чтобы оставаться только в рамках спектакля», - заключил Кортнев.
Ранее стало известно, что летом 2025 года самым популярным исполнителем на российских радиостанциях стал Дима Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
