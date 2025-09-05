Музыка для ног: Почему россияне летом слушали David Guetta и Artik&Asti
Есть музыка для головы - классика, джаз, а есть музыка для ног, то есть танцевальная, поэтому такие исполнители, как David Guetta и вышли в топ по числу треков в ротации на радиостанциях РФ, заявил НСН Игорь Сандлер.
Музыкальные вкусы россиян формируют как время года, так и сами радиостанции: например, летом действительно более популярна танцевальная музыка, так как это пора отпусков, шашлыков и танцев на закате. Об этом НСН рассказал советский и российский продюсер Игорь Сандлер.
Самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. В топ исполнителей по числу треков в ротации радиостанций также вошли David Guetta (134 трека) и Artik&Asti (93 трека). Сандлер отметил, что популярность этих исполнителей обусловлена сезоном.
«Летом действительно популярна более танцевальная музыка. Люди расслабляются, у них отпуск, им не хочется заморачиваться на более серьезный джаз, рок, классику. Как говорится, есть музыка для головы и музыка для ног. Вот летом это музыка для ног: шашлыки, легкая атмосфера, танцы. Это, безусловно, зеркально отражается и на видах предпочитаемой музыки. David Guetta, например, прекрасный мелодист, музыкант, который своим творчеством цепляет сердца людей. Поэтому это все обусловлено рынком, вкусами, форматом радиостанций, которые иногда и сами навязывают какие-то вещи. Иногда рынок бывает достаточно аморфный и радиостанции своим пониманием, музыкальной программой формируют рынок. Но и, безусловно, мы знаем, что Россия больше реагирует на слова. Многие говорят, что для нас в музыке тексты имеют большое значение, в частности, в рок-музыке», - рассказал он.
Ранее стало известно, что абсолютным лидером летнего сезона по числу радиоротаций стала композиция I'll Be Waiting румынской певицы INNA, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.
