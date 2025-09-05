Музыкальные вкусы россиян формируют как время года, так и сами радиостанции: например, летом действительно более популярна танцевальная музыка, так как это пора отпусков, шашлыков и танцев на закате. Об этом НСН рассказал советский и российский продюсер Игорь Сандлер.

Самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. В топ исполнителей по числу треков в ротации радиостанций также вошли David Guetta (134 трека) и Artik&Asti (93 трека). Сандлер отметил, что популярность этих исполнителей обусловлена сезоном.