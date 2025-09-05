Некоторые россияне возвращаются к бывшим, потому что не находят никого лучше и хотят склеить «разбитую посуду», но для многих развод — это возвращение к нормальной жизни, заявил врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик в разговоре с НСН.

Россияне продолжают общаться с бывшими партнерами после расставания. Об этом заявили как минимум 24% мужчин и 20% женщин в ходе совместного опроса сервисов Mamba и Sokolov. Об этом сообщила «Афиша.Daily». На такое дружелюбное поведение могут повлиять множество факторов, отметил Кибрик.