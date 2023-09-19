Шахрин: Уехавшим из РФ знаменитостям далеко до элиты и «философского парохода»

«Они сами себя пытаются надуть, сравнивают себя с философским пароходом, с эмиграцией, с голубой кровью, которая после революции уехала, с этими князьями-графьями, с офицерами... Да вам до них срать да срать еще! Близко даже нет. За полтора года можно было разобраться в себе, в ситуации, в политике, что-то понять…» — поделился Шахрин.

По мнению музыканта, деятелей, которые уехали «на общей волне», но признали свою ошибку и захотели вернуться в Россию, можно простить. При этом Шахрин раскритиковал «незаметно» возвращающихся в страну и на сцену. Лидер «ЧАЙФа» привел в качестве примера блогера Даню Милохина, который ранее на непродолжительное время вернулся в РФ.

«Милохин, например. "Надеюсь, вернусь и меня там не порвут". Ну то есть видно, что там скучно, поклонников нет, он вернулся не потому что пересмотрел свои взгляды», — подчеркнул Шахрин.

