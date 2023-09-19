Шахрин: Уехавшим из РФ знаменитостям далеко до элиты и «философского парохода»
Покинувшие Россию артисты, которые ощущают себя «элитой» — несчастные люди, считает лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин. Об этом музыкант заявил в интервью YouTube-каналу «Татарка FM».
«Они сами себя пытаются надуть, сравнивают себя с философским пароходом, с эмиграцией, с голубой кровью, которая после революции уехала, с этими князьями-графьями, с офицерами... Да вам до них срать да срать еще! Близко даже нет. За полтора года можно было разобраться в себе, в ситуации, в политике, что-то понять…» — поделился Шахрин.
По мнению музыканта, деятелей, которые уехали «на общей волне», но признали свою ошибку и захотели вернуться в Россию, можно простить. При этом Шахрин раскритиковал «незаметно» возвращающихся в страну и на сцену. Лидер «ЧАЙФа» привел в качестве примера блогера Даню Милохина, который ранее на непродолжительное время вернулся в РФ.
«Милохин, например. "Надеюсь, вернусь и меня там не порвут". Ну то есть видно, что там скучно, поклонников нет, он вернулся не потому что пересмотрел свои взгляды», — подчеркнул Шахрин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шахрин: Козырев и Полозкова - людоеды!
- Шахрин: Уехавшим из РФ знаменитостям далеко до элиты и «философского парохода»
- Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
- Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года
- Балицкий: Третья волна наступления ВСУ прогнозируется в сентябре
- Лидер группы «Чайф» Шахрин назвал Артемия Троицкого чмом
- «Выбесила»: Задержанный СК подозреваемый признался в убийстве женщины в Москве
- СМИ: В Москве убита начальник кадров управления Роспотребнадзора
- Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
- «Солнцепеки» уничтожили пытавшихся переправиться через Днепр диверсантов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru