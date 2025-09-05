Популярность российских артистов в чартах назвали заслугой радио

Российские певцы и певицы действительно вытесняют зарубежных в радио-чартах РФ, так как последние перестали приезжать в Россию и акцент делается на своих артистах, заявил НСН Игорь Сандлер.

Радио всегда работает как реклама, поэтому российские исполнители, песни которых непрерывно крутят на отечественных радиостанциях, и собирают стадионы. Об этом НСН рассказал музыкальный редактор, родоначальник программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек» Игорь Сандлер.

Самыми популярными исполнителями на российском радио этим летом стали Мари Краймбрери, Zivert и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. По итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков. Сандлер объяснил, почему российским артистам удалось вытеснить зарубежных.

«Почему российские артисты вытесняют иностранных – это понятно, потому что радио в любом варианте – это реклама, промоушен. Кого «гоняют» на радио, кого слушают, к тем и приходят на концерты. Западные исполнители уже перестали к нам приезжать, поэтому акцент идет на российских исполнителей. Мы подтягиваем уровень, планка по качественному материалу растет, но все равно пока, к сожалению, до западных топовых исполнителей нам далеко», - рассказал он.

Также главными альбомами лета 2025 для молодежной аудитории стали новые работы рэпера Macan и Анны Асти, в топ песен попали многочисленные фиты, а «залетевшие» в чарты на волне интереса к фолку Ay Yola и «Бонд с кнопкой» сумели удержаться в числе лидеров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

