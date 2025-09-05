Радио всегда работает как реклама, поэтому российские исполнители, песни которых непрерывно крутят на отечественных радиостанциях, и собирают стадионы. Об этом НСН рассказал музыкальный редактор, родоначальник программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек» Игорь Сандлер.

Самыми популярными исполнителями на российском радио этим летом стали Мари Краймбрери, Zivert и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. По итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков. Сандлер объяснил, почему российским артистам удалось вытеснить зарубежных.