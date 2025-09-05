1

Ведущие театры страны один за другим вступают в новый сезон, возвращаясь с летних каникул с потерями и приобретениями. Каким же было театральное лето-2025?

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, замдиректора МХТ имени Чехова Вадим Верник и театральный критик Ольга Галахова вспомнили все самое интересное.

Московский международный фестиваль «Театральный бульвар» продолжался в столице 92 дня и стал самым продолжительным в истории мирового театрального движения. Именно его эксперты назвали самым значимым событием межсезонья.

Цифры фестиваля впечатлили: 1.5 млн зрителей увидели 600 постановок, сотни мастер-классов, Константина Райкина, Александру Ребенок, Юлию Пересильд, Павла Табакова и других звезд. На улицы столицы вышли театр Олега Табакова, театр имени Моссовета, МХТ имени Чехова, а также театры из далеких регионов страны.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский восхитился масштабом действа, при этом отметив, что ему не хватает концептуальности.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я бы отдельно сказал о фантастической организации фестиваля, но стоит подумать о его концептуальной составляющей. Фестивали всегда полезны, но хотелось бы иметь какую-то идею или девиз. Хотя в этом году прекрасна была именно его широта и максимальная открытость разным жанрам и формам театра, городам и весям».

Со своей стороны, театральный критик Ольга Галахова предложила привлечь к фестивалю специальных «уличных режиссеров».

О.ГАЛАХОВА: «Это хорошая затея. Мне кажется, что она имела бы еще дополнительный смысл, если бы приглашались специалисты, режиссеры, работающие в открытых пространствах. Необходимо трансформировать актера, но это должен делать режиссер, который знает специфику, и может подсказать, какие формы работы с пространством, звуком и светом лучше выбрать».

М.СИНТИН: «Несомненно, любая концепция или идея помогла бы как-то упорядочить и внести некую осмысленность всем представлениям фестиваля, который пока объединяет различные по форме, содержанию и исполнительскому искусству выступления. Прекрасно, что «Театральный бульвар» заполнил время межсезонья и стал новой достопримечательностью Москвы, но хочется, чтобы отбор его участников задавал определенный уровень».

