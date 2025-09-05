«Короли и бананы»: Самые яркие события театрального лета-2025
Московский театральный фестиваль побил мировой рекорд, в Китай прилетели «Чайка» с «Дядей Ваней», Кехману припомнили «банановое» прошлое, а Цискаридзе сменил имя.
Московский рекорд: От Райкина до Табакова
Ведущие театры страны один за другим вступают в новый сезон, возвращаясь с летних каникул с потерями и приобретениями. Каким же было театральное лето-2025?
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, замдиректора МХТ имени Чехова Вадим Верник и театральный критик Ольга Галахова вспомнили все самое интересное.
***
Московский международный фестиваль «Театральный бульвар» продолжался в столице 92 дня и стал самым продолжительным в истории мирового театрального движения. Именно его эксперты назвали самым значимым событием межсезонья.
Цифры фестиваля впечатлили: 1.5 млн зрителей увидели 600 постановок, сотни мастер-классов, Константина Райкина, Александру Ребенок, Юлию Пересильд, Павла Табакова и других звезд. На улицы столицы вышли театр Олега Табакова, театр имени Моссовета, МХТ имени Чехова, а также театры из далеких регионов страны.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский восхитился масштабом действа, при этом отметив, что ему не хватает концептуальности.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я бы отдельно сказал о фантастической организации фестиваля, но стоит подумать о его концептуальной составляющей. Фестивали всегда полезны, но хотелось бы иметь какую-то идею или девиз. Хотя в этом году прекрасна была именно его широта и максимальная открытость разным жанрам и формам театра, городам и весям».
Со своей стороны, театральный критик Ольга Галахова предложила привлечь к фестивалю специальных «уличных режиссеров».
О.ГАЛАХОВА: «Это хорошая затея. Мне кажется, что она имела бы еще дополнительный смысл, если бы приглашались специалисты, режиссеры, работающие в открытых пространствах. Необходимо трансформировать актера, но это должен делать режиссер, который знает специфику, и может подсказать, какие формы работы с пространством, звуком и светом лучше выбрать».
М.СИНТИН: «Несомненно, любая концепция или идея помогла бы как-то упорядочить и внести некую осмысленность всем представлениям фестиваля, который пока объединяет различные по форме, содержанию и исполнительскому искусству выступления. Прекрасно, что «Театральный бульвар» заполнил время межсезонья и стал новой достопримечательностью Москвы, но хочется, чтобы отбор его участников задавал определенный уровень».
Театральные иероглифы: Фан-клуб «Онегина» и три «Чайки»
МХТ имени Чехова и Театр имени Вахтангова, словно сговорившись, отправились этим летом на гастроли в Китай. МХТ повез в Поднебесную чеховскую «Чайку» в постановке худрука Константина Хабенского, а Вахтанговский – спектакли Римаса Туминаса «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня» с Сергеем Маковецким в главной роли.
Именно из-за постановок этого литовского режиссера разразился майский скандал, когда в Севастополе отменили гастроли Вахтанговского театра. Директору театра Кириллу Кроку тогда пришлось извиняться, однако в Китае отменять Туминаса не стали. При этом оказалось, что в этой стране есть фан-клуб спектакля «Евгений Онегин», о чем рассказал Крок в соцсетях.
К.КРОК: «Шанхай — огромный и один из самых красивых городов Китая. Здесь, как и в Пекине, проявляют большой интерес к Театру имени Вахтангова и русской культуре. В Шанхае даже работает фан-клуб спектакля "Евгений Онегин", созданный самими зрителями и существующий с 2017 года. В городе установлен памятник Пушкину — единственный в Китае».
Заместитель директора МХТ имени Чехова Вадим Верник также не скрывает восторг от китайских гастролей
В.ВЕРНИК: «Гастроли были очень интенсивные, они проходили в трех городах. Это был и Пекин, и Шанхай, и Сямынь. Это три разных культуры, три разных энергии, но зрительское внимание во всех трех городах было очень высокое, "Чайку" прекрасно принимали. Зрители терпеливо ждали автографов после спектакля, а один из них даже нарисовал и выложил в сети графическую работу, на которой Константин Треплев представлен в двух ипостасях - каким он был в начале спектакля и в конце».
М.СИНТИН: «Успех российских театров в Китае объясняется тем, что они представили спектакли, созданные по произведениям русской классики. Пушкин и Чехов пользуются в Поднебесной непререкаемым авторитетом. Кроме того, МХТ исторически связан с Чеховым, что вызывает ещё больший интерес у любителей театра. Не факт, что гастроли прошли бы с таким же успехом, если бы российские театры привезли постановки современных драматургов. В Китае сейчас, как и в России, наблюдается настоящий театральный бум. Местный зритель уже избалован хорошими режиссерами».
Приключения «бананового короля»
В начале июля 2025 года разразился скандал с Владимиром Кехманом (на фото), занимающим сегодня посты директора МХАТа имени Горького и худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге. СМИ сообщали об обысках у Кехмана, его задержании и допросе в рамках уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены столичного театра. По данным ТАСС, Кехману предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде.
На фоне этих новостей СМИ жадно смаковали подробности культурной и бизнес-деятельности Кехмана. Читатели узнали, что в свое время он был «банановым королем», но та империя рухнула. Forbes вспомнил, как в 2008 году сам Кехман дебютировал в партии Принца Лимона в балете «Чиполлино» в Михайловском театре. РИА Новости утверждало, что глава МХАТа якобы задолжал по кредитам более 17,8 млрд рублей, однако постепенно буря улеглась.
3 сентября Михайловский театр представил первую премьеру нового сезона. Ей стала опера «Пиковая дама» в постановке Кехмана. На премьере он присутствовать не смог, однако после спектакля фотографию худрука вывели на большой экран, вызвав тем самым бурные аплодисменты в зале.
Театральный критик Владимир Кантор объяснил, что дал своим театрам Кехман.
В.КАНТОР: «Когда Кехман пришел к руководству Михайловским театром, а это было очень давно, он, безусловно, преобразился в смысле того, что стал современным театром. Кехман ввел туда различные современные маркетинговые стратегии, начал привлекать и режиссеров, и артистов, солистов из других театров. В тот момент театр не то чтобы расцвел, но про него стали говорить. Кехман сделал так, что о театре стали говорить и в городе, и за пределами Санкт-Петербурга. Другое дело, что когда он переключился на другие театры и руководил сразу несколькими, внимание к Михайловскому разделилось между этими крупными театрами - и НОВАТом, и МХАТом имени Горького. Сегодня определенный уровень в Михайловском театре, безусловно, поддерживается, но расцвета в последние годы я не замечал».
М.СИНТИН: «Оперу «Пиковая дама» в постановке Владимира Кехмана зрители приняли восторженно. Спектакль даже называют настоящим прорывом Михайловского театра. В любом случае, приговор Кехману еще не вынесен, а значит, вина не доказана. Этой же постановкой худрук Михайловского театра доказал, что способен быть режиссером и ставить интересные оперные спектакли, а не только быть эффективным управленцем».
Что будет дальше: Юра Борисов и Король Максим
Летом многие театры объявили о предстоящих постановках сезона 2025-2026. Так, Валерий Фокин готовит премьеру спектакля по повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» в Театре Наций Евгения Миронова. Владимир Панков ставит в Ленкоме «Репетицию оркестра» по сценарию фильма Федерико Феллини. В МХТ имени Чехова объявили о премьере шекспировского «Гамлета», где роль принца датского исполнит звезда оскароносной «Аноры» Юра Борисов.
Кроме того, в начале сентября в МХТ впервые был представлен спектакль, о котором говорили все лето. Это «Кабала святош» в постановке Юрия Квятковского с участием Константина Хабенского и звезды мирового балета Николая Цискаридзе (на фото). Интересно, что Цискаридзе выбрал себе для театра псевдоним Максим Николаев.
Н.ЦИСКАРИДЗЕ: «Друзья, как же стремительно пролетело время, сегодня первый день премьеры «Кабалы святош». И если Николай Цискаридзе — артист опытный, с большим сценическим стажем, то у молодого артиста Максима Николаева сегодня состоится очень ответственный дебют. Мне все любопытно и все интересно и, разумеется, мне достаточно нервно. Любому артисту в великом театре МХТ со столь профессиональными коллегами и на спектакле авторства Михаила Булгакова нужно очень много удачи и везения».
Вадим Верник рассказал, насколько органично вписался Цискаридзе в мхатовский коллектив.
В.ВЕРНИК: «Константин Хабенский играет роль Мольера, а Николай Цискаридзе - Людовика ХIV. Он хочет, чтобы на драматической сцене его называли Максим Николаев, хотя режиссер Юрий Квятковский воспринимал его как Николая Цискаридзе. Он замечательно играет, у них отличный дуэт с Хабенским. Цискаридзе оказался очень гуттаперчевым актером. Он вел себя очень деликатно, скромно, по-рабочему. И результат, по-моему, получился замечательный. Все билеты на этот спектакль проданы на сентябрь и октябрь».
Трагедия с Бутусовым
Не обошлось и без печальных событий. Этим летом произошла трагедия с выдающимся российским режиссером Юрием Бутусовым. Он погиб на отдыхе в Болгарии, утонул в море во время легкого шторма. Прощаться с ним в Пушкинский театр пришла вся театральная Москва.
Кроме того, летом ушел из жизни и художественный руководитель Электротеатра Станиславский, теоретик театра Борис Юхананов.
***
