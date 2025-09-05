«Было интересно»: Карпин рассказал об участии в игре «Что? Где? Когда?»

По его словам, ему был интересен как сам процесс возникновения версий во время обсуждения, так и происходящее за кулисами.

«Для игры с Иорданией, конечно, полученного в игре опыта не хватило», — отметил Карпин.

Он также добавил, что футбол интересен «двум-трём знатокам максимум».

Ранее сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании. Матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 0:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».