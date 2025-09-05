«Было интересно»: Карпин рассказал об участии в игре «Что? Где? Когда?»
Главный тренер национальной футбольной команды Валерий Крапин рассказал «Газете.Ru», что получил удовольствие от участвия в игре «Что? Где? Когда?» в качестве знатока.
По его словам, ему был интересен как сам процесс возникновения версий во время обсуждения, так и происходящее за кулисами.
«Для игры с Иорданией, конечно, полученного в игре опыта не хватило», — отметил Карпин.
Он также добавил, что футбол интересен «двум-трём знатокам максимум».
Ранее сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании. Матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 0:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Было интересно»: Карпин рассказал об участии в игре «Что? Где? Когда?»
- Разбитая посуда или освобождение: Сексолог оценил пользу разводов
- Группа «Несчастный случай» выпустила первую песню за пять лет
- Еврокомиссия оштрафовала Google почти на три млрд евро
- Музыка для ног: Почему россияне летом слушали David Guetta и Artik&Asti
- Россиянам рассказали, как увеличить свои шансы на получение ипотеки
- Борисов и Найшуллер: Как должен выглядеть идеальный каст экранизации Atomic Heart
- Популярность российских артистов в чартах назвали заслугой радио
- «Короли и бананы»: Самые яркие события театрального лета-2025
- Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru