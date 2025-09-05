Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий

До 3 ноября Тарасовой запрещено покидать дом в ночное время, а также использовать средства связи.

Отмечается, что защита актрисы и она сама просили суд избрать именно такую меру пресечения. В частности, Тарасова заявила, что у неё на иждивении находятся бабушка и дедушка, а такжеона подписана на съёмки в трёх фильмах.

Ранее Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что по статье о контрабанде наркотиков Тарасовой может грозить до семи лет тюрьмы и крупный штраф, сообщает RT.

