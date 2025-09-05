Россиянам рассказали, как увеличить свои шансы на получение ипотеки
Аналитик Егор Лопатин в беседе с НСН заявил, что до конца года есть все предпосылки для того, чтобы доля отказов банков в выдаче ипотеки сократилась.
Доля отказов банков в выдаче ипотечных кредитов зависит от введения лимитов и ключевой ставки ЦБ, заявил НСН старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.
Ранее доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко спрогнозировала, что к концу 2025 года доля отказов россиянам в ипотеке со стороны банков повысится до 65%, сообщает «Газета.Ru». В июне доля отказов составила 50,6%. Лопатин подчеркнул, что банки, прежде всего, сейчас оценивают долговую нагрузку потенциального кредитора.
«На долю отказов банков в выдаче ипотечных кредитов в рыночном сегменте влияют два разноплановых фактора. Первый, – это введение макропруденциальных лимитов третьего квартала, которые уже действуют. Банк России имеет право напрямую влиять на количественные выдачи кредитов разного риска. В этом случае всё зависит от показателя долговой нагрузки. Регулятор может ставить какие-то небольшие доли, которые остальные банки обязаны соблюдать. Например, чтобы получить ипотечный кредит нужно, чтобы долговая нагрузка заемщика не превышала 10% от его дохода. Тем, у кого кредитная нагрузка выше 10%, получить ипотечный кредит будет сложнее», - пояснил эксперт.
По его словам, со снижением учетной ставки Банка России к концу года доля отказов банков в предоставлении ипотечных кредитов немного, но сократится.
«Вторым фактором, который будет оказывать влияние на долю отказов, станет снижение процентных ставок в сегменте рыночной ипотеки. С учетом того, что рынок ждет до конца года небольшого снижения ключевой ставки, процентные ставки по рыночным программам ипотеки также пойдут вниз. Пусть пока не сильно, но это повысит привлекательность жилищных кредитов для заемщиков. Может быть, рыночная ипотека и оживет. Сейчас ее выдачи крайне низкие. Из двух факторов первый - главенствующий. В целом, можно сказать, что процентные ставки сейчас высокие, поэтому, до конца года есть все предпосылки для того, чтобы доля отказов банков в выдаче ипотеки сократилась», - считает Лопатин.
Он также рассказал, как увеличить свои шансы на получение ипотечного кредита.
«Потенциальный заемщик может увеличить свои шансы на получение ипотеки, улучшив свою кредитную историю. Можно попробовать подобрать ипотеку в различных банках и постараться поднакопить на первоначальный взнос. Чем выше первоначальный взнос по ипотеке, тем кредит будет меньше, а также будет больше шансов на то, что банк его одобрит. В ипотеке есть ещё и сезонный фактор. Зимние месяцы, если не брать декабрь, довольно холодные во всех смыслах, в том числе, на ипотечном рынке. В этот период очень низкие объемы выдачи», - добавил аналитик.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, как увеличить свои шансы на получение ипотеки
- Борисов и Найшуллер: Как должен выглядеть идеальный каст экранизации Atomic Heart
- Популярность российских артистов в чартах назвали заслугой радио
- «Короли и бананы»: Самые яркие события театрального лета-2025
- Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий
- Песков: Мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры
- Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом
- Путина и Соловьева назвали главными примерами для молодежи
- Книжные сервисы поспорили, какую литературу читают россияне
- СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru