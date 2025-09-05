«На долю отказов банков в выдаче ипотечных кредитов в рыночном сегменте влияют два разноплановых фактора. Первый, – это введение макропруденциальных лимитов третьего квартала, которые уже действуют. Банк России имеет право напрямую влиять на количественные выдачи кредитов разного риска. В этом случае всё зависит от показателя долговой нагрузки. Регулятор может ставить какие-то небольшие доли, которые остальные банки обязаны соблюдать. Например, чтобы получить ипотечный кредит нужно, чтобы долговая нагрузка заемщика не превышала 10% от его дохода. Тем, у кого кредитная нагрузка выше 10%, получить ипотечный кредит будет сложнее», - пояснил эксперт.

По его словам, со снижением учетной ставки Банка России к концу года доля отказов банков в предоставлении ипотечных кредитов немного, но сократится.

«Вторым фактором, который будет оказывать влияние на долю отказов, станет снижение процентных ставок в сегменте рыночной ипотеки. С учетом того, что рынок ждет до конца года небольшого снижения ключевой ставки, процентные ставки по рыночным программам ипотеки также пойдут вниз. Пусть пока не сильно, но это повысит привлекательность жилищных кредитов для заемщиков. Может быть, рыночная ипотека и оживет. Сейчас ее выдачи крайне низкие. Из двух факторов первый - главенствующий. В целом, можно сказать, что процентные ставки сейчас высокие, поэтому, до конца года есть все предпосылки для того, чтобы доля отказов банков в выдаче ипотеки сократилась», - считает Лопатин.