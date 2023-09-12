Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, накануне вечером Милохин вылетел в ОАЭ из аэропорта Внуково.
«Это результат консолидации и единения гражданского общества ... Благодарю всех за поддержку», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Милохин вернулся в РФ. Мизулина направила заявку в Минобороны и призвала ведомство обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru