Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай

Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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По ее словам, накануне вечером Милохин вылетел в ОАЭ из аэропорта Внуково.

«Это результат консолидации и единения гражданского общества ... Благодарю всех за поддержку», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Милохин вернулся в РФ. Мизулина направила заявку в Минобороны и призвала ведомство обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Дани Милохина
ТЕГИ:ДубайРоссияБлогеры

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