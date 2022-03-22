«Безвыходное положение»: Болливуд не принесет прибыли кинотеатрам
Бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Виктор Матизен отметил, что индийские и китайские фильмы не заменят американские.
Показ в российских кинотеатрах азиатских фильмов вместо западных – это «безвыходное положение». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен.
Ранее первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила в российских кинотеатрах заменить западные фильмы на китайские, индийские и казахские. Матизен считает, что такая мера не оправдана.
«Им просто нечего больше делать. Это безвыходное положение. Разумеется, ни индийские, ни китайские, ни какие-то другие фильмы не заменят американские. Потому что американцы умеют делать кино для всего мира. Китайцы в принципе умеют делать кино, но в основном только для своей аудитории. То же самое касается и Болливуда. Поэтому я думаю, что сборы будут гораздо меньше, чем у голливудских фильмов. Кинопрокатчики недосчитаются очень большой прибыли. Но приходится заменять. Какое бы ни было дерьмо, придется его ставить», - подчеркнул он.
При этом, по его мнению, фильмы из других стран вряд ли смогут заменить голливудские.
«Фильмы из Южной Кореи более-менее еще можно рекомендовать. Если, конечно, там не вздумают сделать то же, что и западные компании. Никаких гарантий нет. Я не знаю, в какой степени южнокорейские фильмы способны восполнить этот дефицит, который образуется из-за отсутствия Голливуда. Не уверен, что весь остальной мир способен это сделать», - заключил Матизен.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на старые советские фильмы вместо западных в кинотеатры никто не пойдет, потому что такое кино годится только для домашнего просмотра. При этом он считает, что заменить западные картины в российских кинотеатрах сможет азиатское кино.
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