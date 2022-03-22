«Безвыходное положение»: Болливуд не принесет прибыли кинотеатрам

«Им просто нечего больше делать. Это безвыходное положение. Разумеется, ни индийские, ни китайские, ни какие-то другие фильмы не заменят американские. Потому что американцы умеют делать кино для всего мира. Китайцы в принципе умеют делать кино, но в основном только для своей аудитории. То же самое касается и Болливуда. Поэтому я думаю, что сборы будут гораздо меньше, чем у голливудских фильмов. Кинопрокатчики недосчитаются очень большой прибыли. Но приходится заменять. Какое бы ни было дерьмо, придется его ставить», - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, фильмы из других стран вряд ли смогут заменить голливудские.