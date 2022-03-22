Голливудские фильмы в кинотеатрах РФ заменят китайские, индийские, казахские и узбекские
Предложена альтернатива западным фильмам в российском прокате, сообщает РИА Новости.
По мнению первой замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, голливудское кино могут заменить китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты. Предложение об этом депутат планирует обсудить с Минкультуры.
«Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — заявила Драпеко. Также она предложила обратить внимание на отечественный кинорынок.
Напомним, голливудская кинопродукция может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. Это связано с введением санкций со стороны США.
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