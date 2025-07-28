Турция представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет
28 июля 202500:35
Турецкая компания Roketsan показала на международной оборонной выставке IDEF, которая проходит в Стамбуле, систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер, сообщает РИА Новости.
Его длинна — шесть или 12 метров. Из контейнера предполагается запуск шести крылатых ракет класса «земля — земля» Kara Atmaca.
Ранее первую «гиперзвуковую» ракету Турции назвали рекламным вбросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru