Турция представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Турецкая компания Roketsan показала на международной оборонной выставке IDEF, которая проходит в Стамбуле, систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер, сообщает РИА Новости.

Его длинна — шесть или 12 метров. Из контейнера предполагается запуск шести крылатых ракет класса «земля — земля» Kara Atmaca.

Ранее первую «гиперзвуковую» ракету Турции назвали рекламным вбросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ОружиеТурция

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