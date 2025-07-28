Скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа
28 июля 202501:01
Скончался известный французский актер Жан-Поль Дюбуа, сообщает Sсеneweb.
Ему было 75 лет. По данным ресурса, актер оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче. Причина его смерти не уточняется.
Дюбуа запомнился зрителям по фильмам «Фанфан-тюльпан», «Видок», «Расследования комиссара Мегрэ» и другим.
Ранее скончался народный артист России Михаил Янко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru