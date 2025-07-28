Скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа

Скончался известный французский актер Жан-Поль Дюбуа, сообщает Sсеneweb.

Умерла актриса Наталья Тенякова

Ему было 75 лет. По данным ресурса, актер оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче. Причина его смерти не уточняется.

Дюбуа запомнился зрителям по фильмам «Фанфан-тюльпан», «Видок», «Расследования комиссара Мегрэ» и другим.

Ранее скончался народный артист России Михаил Янко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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