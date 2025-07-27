Тельняшечки и слэм: Группа NAGART раскачала фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в День ВМФ
Группа Nagart может зажечь любую публику, сказал Александр Старцев, передав поздравления зрителям, решившим совместить фестиваль с празднованием Дня ВМФ.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» заряжает «городским вайбом», заявил в интервью НСН вокалист группы NAGART Александр Старцев сразу после выступления, во время которого зрители устроили небольшой перформанс.
26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. При этом 27 июля в России отмечается День Военно-Морского флота. Во время выступления NAGART зрители в тельняшках, объединившись с рокерами, устроили красочный и позитивный слэм (видео присутствует в Telegram-канале "Радиоточка НСН").
«Суперское выступление, мне понравился этот городской вайб, он крутой на самом деле! Когда жарко, люди более ленивые и они не подходят к сцене, но на нашем выступлении народа было достаточно, чтобы поорать наши песни, и мы слышали их. Что касается слэма и ребят в тельняшечках, я хотел их поздравить, но не успел. В любом случае, нам не важно, большая или маленькая толпа. Мы раскачаем любую публику, для нас это не проблема», - подчеркнул Старцев.
По его мнению, если фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» закрепится на площадке «Москино», это будет очень интересная коллаборация.
«Кино и музыка - это неразделимые творческие единицы. Если фестиваль закрепится здесь, в "Москино", это будет очень круто. Здесь снимают фильмы, есть красивые локации, людям есть что посмотреть! Это интересно не только для артистов, но и для всех людей, которые сюда приходят. Я думаю, что здесь должен проходить как раз такой фестиваль. В следующем году, если позовут, обязательно приедем», - подчеркнул собеседник НСН.
Хедлайнером первого дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» была группа «Чайф» с Владимиром Шахриным. 27 июля стартовало с выступления группы «Ключи». Помимо группы NAGART сегодня на сцену также выйдут группы «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова, «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд с коллективом «МАNДРАГОРА», а завершит вечер выступление группы «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.
До места проведения фестиваля можно добраться на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево», а также на городском транспорте от метро «Ольховая» и «Теплый стан».
Рок-музыкант Найк Борзов, выступавший на фестивале 26 июля рассказал НСН, что сам «кайфанул» от очень бодрого сета психоделического панк-рока, приправленного «хулиганским» настроением.
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