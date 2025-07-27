СМИ: Несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии
Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей полиции Штутгарта.
По информации Bild, часть поезда лежит на боку, у одного из вагонов сильно повреждена крыша. Несколько вагонов регионального экспресса Deutsche Bahn полностью сошли с рельсов и оказались на лесистой насыпи среди деревьев.
Как уточнил представитель полиции, всего в поезде было около ста человек, как минимум трое из них получили травмы.
Пожарные и спасатели пытаются добраться до вагонов, сошедших с рельсов, чтобы эвакуировать пассажиров, часть которых оказалась заблокирована внутри. Причина аварии пока не установлена — одной из возможных версий называется падение деревьев на железнодорожные пути.
В начале мая 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в Румынии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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