СМИ: Несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии

По информации Bild, часть поезда лежит на боку, у одного из вагонов сильно повреждена крыша. Несколько вагонов регионального экспресса Deutsche Bahn полностью сошли с рельсов и оказались на лесистой насыпи среди деревьев.

Как уточнил представитель полиции, всего в поезде было около ста человек, как минимум трое из них получили травмы.

Пожарные и спасатели пытаются добраться до вагонов, сошедших с рельсов, чтобы эвакуировать пассажиров, часть которых оказалась заблокирована внутри. Причина аварии пока не установлена — одной из возможных версий называется падение деревьев на железнодорожные пути.

В начале мая 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в Румынии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».