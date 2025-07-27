О чем говорят музыканты: Александр Демидов о вдохновении и тщеславии
После выступления на фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» можно выжимать майку, сказал Александр Демидов, объяснив, чего на самом деле хотят актеры и музыканты.
Заслуженный артист России, актер театра и кино, один из основателей «Квартета И» Александр Демидов на пресс-конференции НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал о рождении песен, развеяв слухи о проблемах со здоровьем.
Демидов вместе со своей группой «ДЕМИДОBAND» выступил 27 июля на втором дне фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино». Актер отметил, что рад боевому крещению нового состава группы и тому, что многие зрители открыли его сегодня как музыканта.
«Я очень волновался и ночью, и утром. Сегодня был новый состав, ребята прекрасно сыграли, была отдача от публики, энергия. Майку, в которой я выступал, можно выжимать! Сегодня было крещение группы, а 1 ноября мы отметим концертом мое 55-летие. Кто-то меня сегодня открыл, как музыканта, кто-то узнал, что я пою, а кто-то узнал, что я вообще жив, потому что в интернете понаписали ерунды, что я нездоров, а на самом деле я играю по три-четыре спектакля в неделю, а еще летаю на гастроли, а еще корпоративы, еще музыка, личная жизнь и бытовые заботы», - отметил артист.
При этом Демидов признался, что и в музыке хочет добиться признания и успеха.
«Не люблю, когда говорят: я пришел в профессию, чтобы сыграть "Гамлета". Ты пришел, чтобы стать популярным и узнаваемым, чтобы тебе хлопали и собирались полные залы, ты был богат и знаменит. Что касается "Квартета И", мы уже "плюнули в вечность", а дальше главное для всех нас здоровье. Как поется в моей песне "Звезды": смотрим на тысячи звезд и просим долгие лето, весну и осень», - объяснил актер.
Он также рассказал о «портале», через который к нему приходят стихи и песни.
«В моем случае все начинается с того, что мне в голову прилетает мелодия. Иногда портал открывается, а потом ты читаешь стихи и думаешь, что не ты их написал, как будто в тот момент что-то рукой водило. Один раз я стоял у помойки и курил, а мне прилетела песня "Мама, молись за меня". Иногда это бывает на балконе, иногда на даче в моей специальной комнате. Как говорил Михаил Жванецкий: "Как вы пишете? Кто-то рукой водит". Я верю в Божье провидение, в поцелованных Богом, портал открывается и ты начинаешь сочинять текст и мелодию, которые прилетели через то же вдохновение, перевозбуждение или эмоцию. У меня три альбома, две книги и два сборника стихов. При этом я не тот драматург, как наши ребята Хаит и Барац, которые пишут в основном все пьесы. Я не такой усидчивый, стихи писать легче. Мне для этого не нужен какой-то допинг, нужна эмоция или событие. У меня нет такого: задумаю-ка я песню про вокзал: "Так... кто на вокзале не бывал, ни утопал, не пропадал, уже открылся мой портал и лабудень я набросал про этот *** вокзал". Ну а заказные песни я не пишу, а зачем?» - заключил собеседник НСН.
26 июля хедлайнером первого дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» была группа «Чайф» с Владимиром Шахриным. В сегодняшней программе выступления еще 10 коллективов и исполнителей. Завершат вечер выступления группы «ПилОт», актрисы Юлии Пересильд с коллективом «МАNДРАГОРА» и Сергея Шнурова с группировкой «Ленинград».
До места проведения фестиваля можно добраться на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево», а также на городском транспорте от метро «Ольховая» и «Теплый стан».
Вокалист группы NAGART Александр Старцев ранее рассказал НСН о «городском вайбе» фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Башкирии
- Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович», отразивший атаку дронов
- МЧС: 4 человека утонули за 2 дня в закрытых для купания подмосковных водоемах
- О чем говорят музыканты: Александр Демидов о вдохновении и тщеславии
- Гладков: Один человек погиб, один ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»
- СМИ: В Красноярске вторые сутки не работают связь и интернет
- В РФ предложили ограничить продажу алкоголя по примеру СССР
- СМИ: США потратят почти $1 млрд на ремонт Boeing'а, подаренного Катаром
- Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru