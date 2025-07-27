В Госдуме назвали вбросом информация о блокировке WhatsApp

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал информация о блокировке WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) с 1 августа очередным вбросом. Об этом сообщает «Газета.ру».

Кашеварова: С 1 августа WhatsApp и VPN в России будут заблокированы

«Мне известно, что информация о блокировке мессенджера — очередной нелепый вброс выходного дня», — сказал Боярский.

Боярский добавил, что комментировать слухи не будет.

Ранее российская журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что с 1 августа WhatsApp и VPN в России будут заблокированы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаМессенджерыWhatsappРоссия

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