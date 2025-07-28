Мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область
28 июля 202500:18
В Ленинградской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины погиб мужчина, три человека пострадали, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
По его словам, трагедия случилась во время пожара из-за обломков БПЛА. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами.
Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Ранее в Минобороны заявили, что за 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru