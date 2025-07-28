Мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область

По его словам, трагедия случилась во время пожара из-за обломков БПЛА. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Минобороны заявили, что за 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

