Мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область

В Ленинградской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины погиб мужчина, три человека пострадали, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

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По его словам, трагедия случилась во время пожара из-за обломков БПЛА. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Минобороны заявили, что за 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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