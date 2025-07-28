ЕС откажется от российских энергоресурсов ради снижения пошлин США
Еврокомиссия пообещала Вашингтону полностью заменить российские нефть и газ СПГ и ядерным топливом из США в обмен на снижение торговых тарифов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Таковы итоги ее переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. По ее словам, американские пошлины снизятся с 30% до 15%. Глава Еврокомиссии отметила, что европейские страны больше не хотят использовать ресурсы из России, а американский СПГ намного лучше.
Ранее США и ЕС договорились о крупной торговой сделке. Евросоюз приобретет у Соединенных Штатов энергоносители на сумму $750 миллиардов и инвестирует не менее $600 миллиардов в американскую экономику.
По словам Трампа, Европейский союз закупит у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов и вложит дополнительно 600 миллиардов долларов в американскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru