Беспилотный истребитель Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух-воздух»

По данным Baykar, в ходе испытаний над полигоном в районе Синопа радар ASELSAN MURAD AESA, установленный на Kızılelma, обнаружил и захватил высокоскоростную реактивную мишень. После захвата цели беспилотник выпустил ракету дальнего действия и поразил мишень с «абсолютной точностью».

В Baykar подчеркнули, что до настоящего момента ни одна беспилотная платформа в мире не демонстрировала успешного применения оружия класса «воздух–воздух». Таким образом, Kızılelma стал первым в истории беспилотным аппаратом, способным вести воздушный бой.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 бесполезны для Украины, напоминает НСН.