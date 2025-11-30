Беспилотный истребитель Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух-воздух»
Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma компании Baykar впервые в мире успешно поразил воздушную цель ракетой «воздух–воздух» Об этом сообщает компания-производитель.
По данным Baykar, в ходе испытаний над полигоном в районе Синопа радар ASELSAN MURAD AESA, установленный на Kızılelma, обнаружил и захватил высокоскоростную реактивную мишень. После захвата цели беспилотник выпустил ракету дальнего действия и поразил мишень с «абсолютной точностью».
В Baykar подчеркнули, что до настоящего момента ни одна беспилотная платформа в мире не демонстрировала успешного применения оружия класса «воздух–воздух». Таким образом, Kızılelma стал первым в истории беспилотным аппаратом, способным вести воздушный бой.
Ранее представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 бесполезны для Украины, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотный истребитель Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух-воздух»
- СМИ: Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие
- Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440 человек
- МИД РФ: Теракты в Черном море - попытка помешать урегулированию на Украине
- Лунгин: В школах нужно показывать Тарковского, Абдрашитова, Панфилова и Климова
- В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на все семьи с двумя детьми
- МВД РФ рассказало о схемах обмана на китайских маркетплейсах
- Онищенко предостерёг россиян от поездок в теплые страны на Новый год
- Минобороны: Штурмовики ВС РФ зашли в Гришино ДНР
- Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru