Беспилотный истребитель Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух-воздух»

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma компании Baykar впервые в мире успешно поразил воздушную цель ракетой «воздух–воздух» Об этом сообщает компания-производитель.

Турецкая Baykar начала строительство завода БПЛА под Киевом

По данным Baykar, в ходе испытаний над полигоном в районе Синопа радар ASELSAN MURAD AESA, установленный на Kızılelma, обнаружил и захватил высокоскоростную реактивную мишень. После захвата цели беспилотник выпустил ракету дальнего действия и поразил мишень с «абсолютной точностью».

В Baykar подчеркнули, что до настоящего момента ни одна беспилотная платформа в мире не демонстрировала успешного применения оружия класса «воздух–воздух». Таким образом, Kızılelma стал первым в истории беспилотным аппаратом, способным вести воздушный бой.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 бесполезны для Украины, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры