«Какая боль»: «Краснодар» дома разгромил «Крылья Советов» 5:0

Действующий чемпион «Краснодар» дома разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0 в 17-м туре РПЛ.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы над «Нижним Новгородом»

Голы забили Дуглас Аугусто (21'), Эдуард Сперцян (40', 53' — с пенальти), Джон Кордоба (61') и Витор Тормена (90').

Кордоба с 69 мячами в 138 матчах обошёл Фёдора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и с 37 очками снова возглавил таблицу. «Крылья Советов» (17 очков) идут 11-ми.

В следующем туре 7 декабря «Краснодар» дома примет ЦСКА, а «Крылья» сыграют на выезде с «Балтикой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

