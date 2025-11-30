«Какая боль»: «Краснодар» дома разгромил «Крылья Советов» 5:0

Голы забили Дуглас Аугусто (21'), Эдуард Сперцян (40', 53' — с пенальти), Джон Кордоба (61') и Витор Тормена (90').

Кордоба с 69 мячами в 138 матчах обошёл Фёдора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и с 37 очками снова возглавил таблицу. «Крылья Советов» (17 очков) идут 11-ми.

В следующем туре 7 декабря «Краснодар» дома примет ЦСКА, а «Крылья» сыграют на выезде с «Балтикой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

