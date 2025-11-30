Лунгин: В школах нужно показывать Тарковского, Абдрашитова, Панфилова и Климова
Народный артист России, режиссёр Павел Лунгин заявил, что школьников необходимо знакомить с картинами выдающихся советских режиссеров - Элема Климова, Глеба Панфилова, Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, а также фильмами Андрея Тарковского. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По его мнению в программу должны юыть включены такие фильмы как «Иди и смотри», «Агония», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Элема Климова, а так же «Начало» и «В огне брода нет» Глеба Панфилова.
Лунгин также отметил, что именно Тарковский смог перевести на язык кино понятие души, выработанное русской литературой XIX века.
Лунгин подчеркнул, что кино в школе должно учить подростков главному — умению делать моральный выбор и говорить твёрдое «да» или «нет».
В марте генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил президенту РФ Владимиру Путину включить кинематограф в школьную программу. Позже Путин поручил подготовить предложения по введению в школьные программы тем, связанных с изучением классического кинематографа, а также составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в школах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лунгин: В школах нужно показывать Тарковского, Абдрашитова, Панфилова и Климова
- В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на все семьи с двумя детьми
- МВД РФ рассказало о схемах обмана на китайских маркетплейсах
- Онищенко предостерёг россиян от поездок в теплые страны на Новый год
- Минобороны: Штурмовики ВС РФ зашли в Гришино ДНР
- Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК
- Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 146
- Ким Чен Ын поставит новую задачу перед ВВС КНДР
- Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов
- СМИ: В Москве проходит церемония прощания с актером Всеволодом Шиловским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru