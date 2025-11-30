Лунгин: В школах нужно показывать Тарковского, Абдрашитова, Панфилова и Климова

По его мнению в программу должны юыть включены такие фильмы как «Иди и смотри», «Агония», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Элема Климова, а так же «Начало» и «В огне брода нет» Глеба Панфилова.

Лунгин также отметил, что именно Тарковский смог перевести на язык кино понятие души, выработанное русской литературой XIX века.

Лунгин подчеркнул, что кино в школе должно учить подростков главному — умению делать моральный выбор и говорить твёрдое «да» или «нет».

В марте генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил президенту РФ Владимиру Путину включить кинематограф в школьную программу. Позже Путин поручил подготовить предложения по введению в школьные программы тем, связанных с изучением классического кинематографа, а также составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в школах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

