«Музеи ждут подарка»: Что будет с проданной за $236 млн картиной Климта
Не исключено, что спустя время коллекционер, насладившись этим произведением, подарит его музею, заявил НСН теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.
Аукцион Sotheby’s стал показателем высокого интереса к творчеству Густава Климта, заявил НСН теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.
Картину Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ранее продали на аукционе Sotheby’s за $236,4 млн, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд на работу Климта составлял $108,8 миллиона и был установлен в 2023 году при продаже картины «Дама с веером». Пепперштейн подчеркнул, что нельзя говорить о завышенной цене, если вещь продана.
«Невозможно говорить о завышенной цене, если вещь продана, значит так тому и быть, а в случае с картиной Климта - это просто факт. Проста так цена не завышается, торги стали показателем высокого интереса к творчеству этого художника. Всё вполне адекватно», - считает он.
По его словам, приобретение картины на аукционе частным коллекционером не означает, что её больше никто не увидит.
«Всегда есть надежда, что владелец, какое-то время насладившись в одиночестве или в составе своей семьи этим произведением, все-таки затем подарит его музею. Не хочу сказать, что во всех случаях так происходит, но все-таки очень часто. Я надеюсь, что так будет и в данном случае. Бывает, что человеку, приобретшему то или иное произведение, хочется, чтобы им любовались все, и чтобы его имя как дарителя присутствовало в музее. Многие галереи во многом и живут за счет такого рода подарков. Бывают случаи, когда коллекционеры на время одалживают произведения музею, бывает, что одалживают на время для выставок», - рассказал Пепперштейн.
Ранее картина Тициана была продана на аукционе за рекордные для художника $22,2 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
