«Всегда есть надежда, что владелец, какое-то время насладившись в одиночестве или в составе своей семьи этим произведением, все-таки затем подарит его музею. Не хочу сказать, что во всех случаях так происходит, но все-таки очень часто. Я надеюсь, что так будет и в данном случае. Бывает, что человеку, приобретшему то или иное произведение, хочется, чтобы им любовались все, и чтобы его имя как дарителя присутствовало в музее. Многие галереи во многом и живут за счет такого рода подарков. Бывают случаи, когда коллекционеры на время одалживают произведения музею, бывает, что одалживают на время для выставок», - рассказал Пепперштейн.

Ранее картина Тициана была продана на аукционе за рекордные для художника $22,2 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

