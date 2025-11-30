Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440 человек
Количество погибших от мощных наводнений и оползней в трёх провинциях Индонезии превысило 440 человек, ещё 406 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные индонезийских властей.
«Количество смертей на сегодняшний день достигло 441», - заявил глава Центра данных, информации и связи по стихийным бедствиям (Kapusdatin BNPB) Абдул Мухари.
Мухари уточнил, что больше всего жертв зафиксировано в провинции Северная Суматра — 216 человек. В провинции Ачех погибли 96 человек, в Западной Суматре — 129.
В результате разгула стихии пострадали 646 человек, свыше 2 тысяч жителей эвакуированы, серьёзно повреждены более 800 домов.
Ранее на Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
