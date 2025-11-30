В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на все семьи с двумя детьми
В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку под 4% на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми независимо от их возраста, а также разрешить рефинансирование ранее взятых кредитов для таких заёмщиков. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой приводят РИА Новости.
«Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия», — заявил РИА Новости руководитель партии «Справедливая Россия» Серегей Миронов.
По его словам, ипотека в 6% доступна только при наличии ребёнка до семи лет или, в отдельных регионах, двух детей от 7 до 18 лет. Партия предлагает уравнять права всех семей и снизить ставку до 4%, чтобы программа стала действительно массовой.
Ранее компания Baza Development опубликовала ислледование, согласно которому почти шесть из десяти россиян (57,8%) мечтают обзавестись собственной квартирой, но вынуждены откладывать эту покупку из‑за финансовых ограничений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
