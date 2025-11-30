Иерей Лукьянов призвал выбирать детей, а не карьеру

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов заявил, что при выборе между детьми и карьерой нужно выбирать детей, поскольку они и есть карьера. Об этом в день матери иерей написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, выбор между детьми и карьерой является манипуляцией, ведь настоящая карьера женщины — это её дети.

Он отметил, что главная обязанность родителей — воспитывать в детях благоговейное отношение к родителям и семейным традициям. Иерей призвал не верить утверждениям, будто дети мешают самореализации, и подчеркнул, что именно дети и есть подлинная карьера матери.

Также он пожелал всем матерям крепкого здоровья и терпения.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
