Иерей Лукьянов призвал выбирать детей, а не карьеру

По его мнению, выбор между детьми и карьерой является манипуляцией, ведь настоящая карьера женщины — это её дети.

Он отметил, что главная обязанность родителей — воспитывать в детях благоговейное отношение к родителям и семейным традициям. Иерей призвал не верить утверждениям, будто дети мешают самореализации, и подчеркнул, что именно дети и есть подлинная карьера матери.

Также он пожелал всем матерям крепкого здоровья и терпения.

