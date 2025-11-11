Это не театр: Депутат Бурматов призвал пускать россиян с питомцами в музеи
В кафе и музее хозяева могут уделить своему питомцу внимание, чего не сделаешь при просмотре спектакля, заявил НСН Владимир Бурматов.
Домашних животных можно пускать в музеи, так как в таком случае хозяева всегда смогут уделить им время, такая схема не подходит для кино и театров, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Москве появятся зоны для домашних животных в музеях, сообщили в департаменте культуры. Специальные площадки с лежанками, мисками и едой оборудуют в пяти учреждениях: Музее Москвы, ММОМА, Музее Николая Островского, объединении "Выставочные залы Москвы" и музее Сергея Есенина. Бурматов призвал регионы брать пример.
«Остальным регионам тоже надо учиться у Москвы. Это отношение не к животным даже, а к людям. Москва это делает для горожан, потому что сегодня люди не хотят расставаться со своими питомцами. Если посмотрим статистику поездок на такси, за год на 30% выросло количество пассажиров с питомцами. Это касается и перелетов, люди путешествуют со своими животными. Они хотят с ними ходить и в кафе, торговые центры, и в культурные места. Городам, которые претендуют на статус туристического центра, однозначно нужно поступать так же», - рассказал он.
При этом Бурматов пояснил, почему животных нельзя пускать в кино и театры.
«Не надо путать кислое с пресным. Важно понимать, что надолго без хозяина животное остаться не может. В музее хозяин при необходимости может уделить внимание своему питомцу, в кино и театре так сделать не получится. Надо смотреть предметно на то, о каком объекте идет речь. Животное не может оставаться одно без присмотра, потому что это стресс. В кафе и музее хозяева могут отвлечься, чего не сделаешь, например, при просмотре спектакля. Кто-то хочет сегодня везде животных запретить, но запрос сегодня на другое. Людей больше придет, если будет такая возможность. Надо отдавать это на усмотрение администрации учреждений, пусть сами решают, насколько это им нужно», - добавил депутат.
Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила НСН, что собакам не место в музеях, так как этих животных сложно контролировать, к тому же они могут испытать стресс и кого-то укусить.
