Сафронов связал ограбление Лувра с жадностью французских властей
Российский художник Никас Сафронов считает, что недавнее ограбление Лувра стало возможным из-за недостаточной охраны и экономии со стороны французских властей. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что «жадность и глупость» тех, кто отвечает за безопасность музея, привели к утрате ценнейших экспонатов.
По словам художника, грабители могли оказаться непрофессионалами, действовавшими спонтанно. Сафронов сравнил случившееся с похищением «Джоконды» в 1911 году, предположив, что преступление совершили «обычные работяги», не осознававшие истинной ценности похищенных предметов.
Мастер подчеркнул, что глубоко переживает любую утрату произведений искусства, независимо от страны, где она произошла.
Он напомнил о разрушении статуй Будды в Афганистане в 2001 году и пожаре в соборе Нотр-Дам-де-Пари, признавшись, что такие трагедии вызывают у него искреннюю боль и сожаление, передает «Радиоточка НСН».
