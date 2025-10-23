Сафронов связал ограбление Лувра с жадностью французских властей

Российский художник Никас Сафронов считает, что недавнее ограбление Лувра стало возможным из-за недостаточной охраны и экономии со стороны французских властей. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что «жадность и глупость» тех, кто отвечает за безопасность музея, привели к утрате ценнейших экспонатов.

По словам художника, грабители могли оказаться непрофессионалами, действовавшими спонтанно. Сафронов сравнил случившееся с похищением «Джоконды» в 1911 году, предположив, что преступление совершили «обычные работяги», не осознававшие истинной ценности похищенных предметов.

СМИ: Директор Лувра подала в отставку после ограбления

Мастер подчеркнул, что глубоко переживает любую утрату произведений искусства, независимо от страны, где она произошла.

Он напомнил о разрушении статуй Будды в Афганистане в 2001 году и пожаре в соборе Нотр-Дам-де-Пари, признавшись, что такие трагедии вызывают у него искреннюю боль и сожаление, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузейФранцияНикас Сафронов

Горячие новости

Все новости

партнеры