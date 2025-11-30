СМИ: Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие
Посол Украины в Лондоне и экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что надёжные гарантии безопасности для Киева могли бы включать размещение ядерного оружия на украинской территории. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.
«Гарантии безопасности могли бы включать ... размещение ядерного оружия на территории Украины», – сказал он.
Напомним, после распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире, однако из-за отсутствия средств на его содержание добровольно отказалась от него в рамках Будапештского меморандума 1994 года, передав все боеголовки России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление ядерного оружия на Украине недопустимо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
