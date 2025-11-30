СМИ: Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие

Российские штурмовые отряды вошли в село Гришино в ДНР Два человека погибли, еще один получил ранения в результате очередных атак дронов ВСУ на Белгородскую область Квоты в 25% для частных водителей не помогут рынку такси пережить локализацию В 2026 году после семилетнего перерыва будет вручена литературная премия имени Александра Блока