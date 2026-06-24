Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН объяснил, почему премию «Золотая Маска» отметили в основном спектакли драматических театров из Москвы, но в их числе не оказалось постановок МХТ имени Чехова и Константина Богомолова.

В Омске прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска», на которой теперь отмечают не один, а до пяти спектаклей в каждой из номинаций. В номинации «Драматический театр. Большая форма» лауреатами стали три спектакля московских театров и один уфимского. В их числе «В списках не значился» (Театр Олега Табакова) «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова) и «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова). В номинации «Малая форма» отметили три спектакля из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Магадана. Крок назвал сезонным явлением такой «перекос» в пользу столицы.