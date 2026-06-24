Без Богомолова и МХТ: Кирилл Крок объяснил метаморфозы «Золотой Маски»
Богомолов не участвует с конкурсах, хотя могу бы претендовать на «Маску» сказал в эфире НСН Кирилл Крок, назвав сезонным явлением успех спектаклей из Москвы в главных номинациях.
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН объяснил, почему премию «Золотая Маска» отметили в основном спектакли драматических театров из Москвы, но в их числе не оказалось постановок МХТ имени Чехова и Константина Богомолова.
В Омске прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска», на которой теперь отмечают не один, а до пяти спектаклей в каждой из номинаций. В номинации «Драматический театр. Большая форма» лауреатами стали три спектакля московских театров и один уфимского. В их числе «В списках не значился» (Театр Олега Табакова) «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова) и «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова). В номинации «Малая форма» отметили три спектакля из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Магадана. Крок назвал сезонным явлением такой «перекос» в пользу столицы.
«Любой конкурс - это всегда выбор жюри, тем более в искусстве нет четких критериев, это не спорт. Отметить всех никогда не удается. При этом, к примеру, в классическом балете "Маска" в этом году не присуждалась. В конкурсе "Большая форма" были выданы только четыре "Маски", а не пять, в том числе и нашему театру за "Солнце Ландау". Члены жюри сначала каждый спектакль обсуждают, высказывают свое мнение, а потом все тайно голосуют. Они сочли, что из попавших в шорт-лист спектаклей достойных четыре. Что касается перекоса в сторону Москвы, в "Большой форме" отметили и театр из Уфы. Сезон на сезон не приходится. Это как облачный или дождливый день, здесь нет какой-то тенденции, это срез определенного театрального сезона», - сказал Крок.
Он объяснил, почему в числе победителей «Золотой маски» не оказалось спектаклей Константина Богомолова и МХТ имени Чехова, о которых говорят из «каждого утюга». Спектакль МХТ «Осень» был в шорт-листе в номинации «Малая форма», но «Маску» не получил.
«Константин Богомолов везде публично заявляет, что его художественная позиция в том, что он не принимает участие ни в каких конкурсах. Его спектакли ни с кем не соревнуются и не участвуют, в том числе в "Золотой маске". Ему это не нужно. Я убежден, что, если бы Константин Юрьевич выдвигал свои спектакли на "Маску", то они были бы в конкурсе. Если говорить про МХТ имени Чехова, спектакли "Кабала святош" и "Гамлет" выпустились в этом театральном сезоне, а премию дали за сезон, закончившийся летом 2025 года. Если МХТ и Константин Хабенский выдвинут спектакль по Мольеру, "Гамлет" или еще какие-то, они обязательно будут в конкурсе. Это не "Золотая Маска" определяет, чьи спектакли взять, их выдвигает сам театр», - подчеркнул директор Театра имени Вахтангова.
«Золотая маска» отказалась от частных номинаций актерам и режиссерам. Крок отметил, что не грустит из-за этого и объяснил плюсы нововведения.
«За спектакль "Солнце Ландау" к "Маске" нам дали дипломы и значки каждому из участников спектакля, создателям и актерскому составу. Эта премия теперь стала фактом творческой биографии всех его создателей, который может им помочь при получении каких-то званий и наград. Отметили всех, а не актеров или режиссера. Спектакль - это коллективный труд огромного количества людей в театре и отмечать только режиссера, с моей точки зрения, тоже неправильно. Приведу еще один пример, который случился у нас в театре. Жюри пришло на спектакль "Война и мир", в котором два исполнителя играют по очереди. Один попал в шорт-лист, а второй нет только по той причине, что в этот день он не играл, а жюри два раза не смотрит спектакль. Это справедливо? То же самое и в балете, и в опере. Сегодня "Золотая маска" решает вопрос, чтобы было меньше обиженных и все были отмечены и замечены», - заключил собеседник НСН.
Председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков ранее рассказал НСН о причинах отказа от вручения «Масок» в частных номинациях.
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